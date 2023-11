Di sicuro sappiamo tutti che senza l'impianto elettrico la casa sarebbe un luogo buio, ma per il resto cosa sappiamo veramente dell'impianto elettrico? All'impianto elettrico è dedicato questo Libro delle Idee, proprio per capire meglio di cosa si tratta e imparare a conoscerlo in maniera più approfondita. Partiamo quindi dalle basi: l'impianto elettrico è una delle componenti tecniche più importanti di una casa e per molti versi ne determina la confortevolezza. L'impianto elettrico in un edificio è normalmente formato da una colonna montante a 5 fili, 3 fasi, 1 neutro e 1 conduttore di terra, da cui vengono alimentati i singoli circuiti monofase per gli impianti elettrodomestici e l'illuminazione e, nel caso di palazzi, i motori degli ascensori. In ogni casa è presente un contatore e poi degli interruttori automatici, uno per circuito, e il salvavita. I conduttori che formano l'impianto elettrico esterno e interno della casa, sono isolati con rivestimenti di gomma o di resine sintetiche e organizzati con cavetti in lamierino zincato, polietilene o in PVC, e poi annegati e inclusi nell'intonaco. L'installazione dell'impianto elettrico con materiale elettrico idoneo e certificato deve essere effettuata da professionisti e aziende certificate e che rispettano le normative per la sicurezza: in questo caso non si può ricorrere al fai da te, perché ogni modifica deve essere eseguita a regola d'arte e certificata con la Dichiarazione di conformità rilasciata a fine lavori. Dalla sicurezza e dall'efficienza dell'impianto elettrico, quindi, dipendono in larga misura anche l'efficienza e la sicurezza della casa: per capire meglio come non ci resta che andare a scoprire le 15 cose da sapere sull'impianto elettrico raccolte in questo Libro delle Idee. Seguiteci