State cercando le idee giuste per organizzare la lavanderia in casa? In questo Libro delle Idee ci occuperemo proprio del mobile lavanderia, andando a conoscere da vicino 15 soluzioni funzionali e ricche di stile create dai progettisti proprio per configurare al meglio questo ambiente di servizio così pratico e utile. Come vedremo, la lavanderia e i mobili che la costituiscono, sono spesso collegati al bagno in maniera più o meno diretta, quando lo spazio della lavanderia non è ricavato proprio all'interno del bagno di casa. In questo caso il mobile lavanderia che arreda lo spazio può coincidere con il mobile bagno, in una commistione che tiene insieme funzionalità diverse. A volte invece è possibile ricavare uno spazio per la lavanderia in fondo a un corridoio cieco, in uno spazio in cucina che magari si estende sul balcone, oppure nell'antibagno. Per questa ragione i complementi di arredamento dedicati alla lavanderia sono molto duttili e adattabili, e quindi capaci di inserirsi in maniera efficace in spazi molto diversi. Il mobile lavanderia è quindi molto spesso un mobile in cui possono essere ospitate la lavatrice o l'asciugatrice o, ancora meglio, entrambi questi fondamentali elettrodomestici. In altri casi il mobile per lavanderia può prevedere ripiani e mensole e una struttura con ante, a battente o scorrevoli, oppure con una quinta a libro, che permettono di chiudere e mimetizzare lo spazio lavanderia nel contesto del bagno o degli altri ambienti della casa, senza perdere niente in termini di funzionalità. Elemento che non può mancare nella lavanderia è la lavatrice, quando possibile accompagnata dall'asciugatrice, utilissima e sempre più presente negli ambienti domestici, perché permette di risparmiare tempo ed è fondamentale nelle situazioni abitative in cui non sono presenti spazi esterni come balconi e terrazze. Il mobile lavanderia serve spesso, come detto, proprio per trovare una soluzione che permetta di ospitare entrambi gli elettrodomestici riducendo al massimo il loro ingombro. In ogni caso, per andare a conoscere meglio il mobile lavanderia e la lavanderia in generale, non ci resta che andare a vedere le 15 soluzioni funzionali e ricche di stile che troveremo nei progetti raccolti per questo Libro delle Idee. Seguiteci.