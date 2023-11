Dalle Pareti ai Mobili, 15 Modi per Usare il Colore Beige Chiaro

Versatile, leggero, accattivante: il colore beige chiaro è un colore facilmente abbinabile ad ogni complemento d'arredo e molto utilizzato per intere pareti di stanze da letto, soggiorni e cucine.

Si tratta di una sfumatura del colore marrone, tendente quasi al grigio, che può virare allo scuro al chiaro in base all'aggiunta di altri pigmenti. Un colore, insomma, molto di tendenza per chi ama non solo lo stile shabby chic, ma anche un arredamento rustico, classico o, ancora, nordico o contemporaneo per creare particolari contrasti.





Una tinta praticamente neutra, che si può abbinare a più complementi d'arredo, ma che soprattutto può essere impiegata come colore per mobili, pareti e addirittura lavabi. Sono tante, quindi, come puoi vedere le possibilità per usare questo colore. Se sei indeciso puoi sfogliare questo articolo: troverai di certo di interessanti spunti anche per la tua casa per combinare al meglio il beige.