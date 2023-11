Tutto sulle pergole da esterno: 15 modelli imperdibili

Per rendere abitabile un ambiente esterno, che si tratti di una terrazza, un ampio balcone o l'angolo di un giardino, l'idea giusta è la pergola. Le pergole non si limitano all'uso casalingo, ma ricoprono un ruolo principale anche nei luoghi pubblici, soprattutto nelle terrazze di bar e ristoranti, poiché ricreano spazi chiusi in zone esterne che sono utilizzabili per avere più tavolini e posti a sedere tutto l'anno. Esistono principalmente tre tipi di pergole: in alluminio, di legno e bioclimatiche. Le pergole in alluminio rappresentano sicuramente uno dei materiali più utilizzati, si adattano sia alle terrazze che ai giardini; la pergola in legno incredibilmente è tipica di due realtà opposte: le terrazze marine e i portici delle ville di montagna in pietra; infine le pergole bioclimatiche sono pergole che grazie a delle lame orizzontali semi-fisse possono essere aperte o chiuse totalmente. Le pergole bioclimatiche sono a prova di acqua grazie alla chiusura totale delle lamelle e alle grondaie che fanno da scolo nella struttura, così da assicurare una protezione totale. Alla struttura di base si possono aggiungere poi accessori e complementi che ne cambiano l'estetica e la funzionalità, ad esempio: tende in tessuto, tende da sole in PVC, pannelli di vetro. Inoltre potete personalizzarle sbizzarrendovi con una palette enorme di colori. Non dovete temere se non conoscete tutte le ultime novità sulle pergole, in questo articolo andremo a vedere nel dettaglio 15 esempi dell' ampia proposta di pergole per avere un panorama completo sulle tre tipologie anticipate.