Cucce da Esterno: Design e Praticità

Pet House Design non ha trascurato proprio nessun dettaglio nella realizzazione delle cucce di design. Sono infatti proprio i particolari a conferire ancora più pregio e personalizzazione a ciascuna struttura. Gli iconici vasetti ornamentali in metallo anti-morso ne sono un esempio: pensati per arricchire ogni casetta con grande eleganza e integrandola perfettamente in ogni tipo di giardino o esterno.