Arredamento su Misura per Villa in Montagna

Rispecchia alla perfezione tutti i canoni progettuali contemporanei la villa in montagna in cui stiamo per entrare. Un contesto ultra moderno che tuttavia non rinuncia alla connessione con il territorio in cui è inserito e anzi lo rende parte integrante degli interni grazie alle ampie facciate in vetro. Indoor e paesaggio montano risultano così in dialogo costante, offrendo agli abitanti l'opportunità di sentirsi abbracciati dalle montagne circostanti fruendo al contempo di tutti i comfort possibili.