Vi piacciono il ferro annerito, l’ottone ossidato, le superfici in legno massello consumate, grezze e nodose, i vetri anticati, e anche l’acciaio? Allora l'arredamento in stile industriale fa probabilmente già parte del vostro panorama domestico. Lo stile industriale è una tendenza ormai consolidata dell'arredamento moderno e contemporaneo, le cui radici si trovano nella consuetudine di recuperare edifici e spazi produttivi trasformandoli in abitazioni. La pratica ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti e in particolare a New York dagli anni Sessanta in poi. L'inizio del movimento, infatti, viene fatto coincidere con il 1962, anno in cui Andy Warhol creava il suo studio di artista, diventato famoso come The Factory, in un loft al quinto piano del 231 della 47esima Strada Est nella Midtown Manhattan. Anche se è al boom dei loft durante gli anni Settanta che si deve l'affermarsi delle caratteristiche dell'arredamento industriale così come lo conosciamo oggi. I loft sono abitazioni o atelier di artisti ricavate attraverso il recupero di strutture industriali dismesse, generalmente di ampie dimensioni e quasi completamente prive di pareti divisorie, dotate di buona luminosità dovuta a ampie vetrate che servivano a dare luce alle aree di produzione. Le strutture architettoniche e i materiali che le compongono, dalle travi di legno a quelle di acciaio, dalle pareti in mattoni ai pavimenti di cemento, ma anche i tubi degli impianti di riscaldamento e di quello idrico, sono esposte alla vista e diventano il tratto caratterizzante degli interni. L'arredamento industriale riprende l'uso di materiali come il ferro e l'acciaio, ma anche la pelle, il legno massello grezzo, e tonalità di colore come il grigio e il nero. Forme e linee adottate da architetti e interior designer tendono a mettere in risalto le strutture dei mobili, la forte matericità delle superfici, i cromastismi forti e le texture che li compongono, in una miscela che vuole evitare le leziosità della decorazione per esaltare la funzionalità e le strutture. Lo stile di arredamento industriale o industrial chic, come è anche stato chiamato in anni più recenti, guarda quindi al disegno industriale e agli spazi in cui si è sviluppato e ha potuto prosperare, per dare vita a spazi atmosferici, in cui il grezzo e il non finito si accompagnano al vintage e al contemporaneo con risultati spesso sorprendenti. Come vedremo grazie ai 15 progetti di interior design originali selezionati per questo Libro delle Idee per rappresentare nel dettaglio l'arredamento in stile industriale. Scopriamoli insieme.