Luce Soffusa e Delicata: 23 Lampade e Applique Vincenti

Un elemento davvero importante per l’arredamento di casa è, ovviamente, il sistema d’illuminazione. Non stiamo parlando semplicemente dell’impianto luci che collega tutti gli ambienti della casa. Per creare la giusta atmosfera, si può scegliere una luce soffusa riflessa mediante particolari lampade e lampadine decorative.

Se desideri regalare al soggiorno, alla camera da letto o a qualsiasi altro angolo o ambiente della casa un’atmosfera calda e avvolgente, scegli un’applique o una lampada in grado di generare una piacevole luce soffusa.

L’illuminazione troppo potente ti impedirà di creare quell’intimità di cui hai, talvolta, bisogno. Quindi, affianco al sistema classico d’illuminazione, inserisci all’interno della tua casa un elemento in grado di regalarti quella luce soffusa che stavi aspettando.

In questo Libro delle Idee vedremo ben 23 idee e lampade che ti permetteranno di ottenere la luce soffusa e calda che hai sempre desiderato. Ti basterà guardare le foto e leggere i nostri consigli, valutando le proposte di interior designer e architetti italiani: sicuramente troverai quel che fa per te in questo articolo!