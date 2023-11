Cercate una barriera che protegga il terrazzo, il balcone o il giardino da sguardi indiscreti? Le piante da siepe in vaso possono creare la protezione e la barriera che vi serve. Perché è vero che se si possiede un terrazzo, un balcone o un giardino, prima o poi si sarà posto il problema di creare una barriera che permetta di regalare una maggiore privacy allo spazio e allo stesso tempo di adornarlo con altri elementi naturali, come appunto le piante da siepe in vaso. Perché anche con vasi e fioriere si possono ottenere degli ottimi risultati con le piante da siepe giuste, creando delle siepi da terrazzo o da balcone vigorose e resistenti. Nel microcosmo naturale di uno spazio limitato come può essere quello di un balcone o del terrazzo, ma anche in quello di un giardino, le siepi hanno una funzione doppia, ornamentale e protettiva, per cui la scelta delle piante da siepe in vaso deve tenere conto dell'equilibrio generale dello spazio, delle altre piante e degli altri fiori presenti, dello spazio fisico a disposizione, del tipo di esposizione dello spazio esterno domestico al sole, del clima dell'area in cui si trova la casa. E se è vero che la scelta può non necessariamente richiedere il parere di un esperto paesaggista, è vero che un occhio esperto non guasta mai e potrà in accordo con i progettisti trovare le migliori soluzioni per le piante da siepe in vaso, per le piante da terrazzo o balcone migliori per ogni specifica situazione. In modo che fuori dalla porta si possano trovare balconi, terrazzi e giardini ben organizzati e protetti. Insomma, non resta che andare a conoscere le piante da siepe in vaso attraverso le 15 piante da terrazzo, balcone e giardino selezionate per questo Libro delle Idee. Seguiteci.