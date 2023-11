15 Modi Diversi per Inserire un Fantastico Divano Velluto nel Soggiorno

Un bel divano in velluto, dai toni rubino, è quello che ci vuole per chi vive in una casa ampia, spaziosa e luminosa. La luce, infatti, esalta tutte le sue sfumature e rende la seduta la vera protagonista della stanza, esaltata dai piedini in legno laccati. Il tocco in più? Un pouf in velluto o in tessuto che riprende lo stesso color rubino del divano e qualche meravigliosa opera d'arte per arredare l'ambiente.