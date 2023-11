15 Cromature di Istinto effetto pietra spaccata: una tecnica di pittura moderna e naturale

Forse non tutti sanno cosa sia l'istinto pietra spaccata, dunque è bene definirlo prima di entrare nel vivo di questo articolo. Stiamo parlando di una copertura per pareti che nasce dalla miscela di sostanze naturali: il grassello di calce e dei minerali tra cui le pregiate polveri di marmo. Questa è una tecnica di pittura che viene utilizzato come una vernice, a più strati, per rivestire le pareti e donare un effetto denominato pietra spaccata , poiché riproduce le venature tipiche dei marmi e di altre pietre naturali. L'istinto è naturale ed ecologico, ha un costo leggermente elevato, ma ne vale la pena grazie alla sua lunga durata. Essendo una copertura naturale è traspirante, inoltre ha delle proprietà antibatteriche ed antimuffa, tutte caratteristiche che lo rendono perfetto per l'applicazione a muro. Potete usarla come decoro per le pareti del salotto, abbellimento di una stanza da letto e addirittura per le pareti del bagno. Si tratta sicuramente di una tecnica che va fatta fare da un professionista esperto che conosca tutti i passaggi di spatolatura. Questo Marmorino è di grande impatto sia alla vista che al tatto, infatti le venature e le relative sfumature di colore vengono ricreate con il passaggio di ulteriori prodotti sulla pittura di base, e questo gli dà spessore.

In questo articolo vedremo 15 diversi utilizzi di questa moderna tecnica di pittura applicata in varie zone della casa. Ormai la pietra spaccata rappresenta una vera e propria branca della decorazione d'interni. Ci soffermeremo su alcune delle possibili cromature e sfumature e sulle due varianti: la lucida e l' opaca.