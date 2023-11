Controtelaio finestra: 15 cose che devi sapere

Controtelaio e telaio porta e finestra, quale materiale scegliere? Anni fa, il controtelaio era abitualmente realizzato in legno massello di abete e in lamiera zincata. Al giorno d’oggi esistono materiali dalle migliori proprietà isolanti, più stabili e meno soggetti a problematiche come muffe e condense. Il peso degli infissi, soprattutto di quelli dotati di doppi o tripli vetri, è certamente un elemento da tenere in considerazione: non sempre il legno è in grado di garantire la stabilità necessaria a sorreggerli. Anche i metalli sono da evitare, in quanto non molto efficienti dal punto di vista dell’isolamento termico. Quali sono i materiali da preferire dunque? Solitamente vengono impiegati OSB, PVC (lo stesso delle finestre PVC Bricoman), EPS di ultima generazione, misto legno e PVC e, se l’infisso lo consente, legno (a patto però che sia idrofobizzato e trattato con antimuffa).