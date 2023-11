Bordura giardino: 15 Idee di Supporto alle Nostre Aiuole

La bordura per giardini è un elemento di grande supporto estetico al vostro giardino. Con la funzione di delimitare e mettere in risalto fiori e piante presenti nelle vostre aiuole, ravviva il design del vostro angolo di paradiso. La sua funzione di abbellimento esalta al massimo le meravigliose decorazioni floreali che caratterizzeranno lo spazio circostante. La bordura inoltre vi consente di fondere il design del vostro giardino nel paesaggio, riprendendo tonalità e materiali dalla natura circostante. Le bordure da giardino potranno essere realizzate in pietra, truciolato, ghiaia, legno e qualsiasi altro materiale che stimoli la vostra creatività. Addentriamoci in questo mondo non molto conosciuto ma apprezzatissimo da chi ne ha intuito le enormi potenzialità.