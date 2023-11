Sanitari colorati: 17 idee per rendere unico il tuo bagno

Un bagno diverso e vivace grazie all’impiego di sanitari colorati: ecco l’ultima tendenza, che vuole farci dimenticare delle classiche ceramiche color bianco lucido a favore di tonalità decisamente più originali. Sei in fase di ristrutturazione della tua casa e ti stai interrogando sull’arredamento del tuo nuovo bagno? Se l’idea di avere dei sanitari bagno colorati ti stuzzica, questo è l’articolo che fa per te.

I sanitari colorati sono il pezzo d’arredo giusto per coloro che amano quel tocco di creatività che rende unica un’abitazione, e non hanno paura di osare e uscire dagli standard. I colorati sono ormai sdoganati in tantissimi componenti dell’arredamento: dai mobili delle cucine, agli elettrodomestici, dalle carte da parati ai più classici divani e poltrone. Perché dunque non dare un po’ di brio anche a quell’angolo della casa dove ancora la fantasia fatica ad arrivare, con dei sanitari bagno colorati? I sanitari colorati si adattano molto bene a diversi stili di arredamento: oltre al moderno, un water bagno o un lavandino di un colore acceso si inseriscono bene all’interno di un contesto stile vintage, ma anche in una situazione più elegante. C’è anche chi, in un gioco di contrasti, ha inserito dei sanitari colorati all’interno di un bagno dalle linee rustiche: vedremo insieme moltissime idee da cui prendere ispirazione all’interno di questa galleria.

Bagno colorato: ci sono svantaggi? Dal punto di vista della manutenzione i sanitari bagno colorati non si differenziano molto dalle più comuni ceramiche bianche. Potrai scegliere tra lavandino, bidet e water bagno classici e lucidi, oppure orientarti su una finitura opaca, meno soggetta ad aloni e impronte. Una preoccupazione comune per chi sta valutando se scegliere dei sanitari bagno colorati inoltre è: mi stancheranno? Fra qualche anno sarò costretto a dover rifare il bagno perché non sopporterò più questa particolare tinta? Questo colore passerà presto di moda? Il nostro consiglio in questo caso è valutare bene prima di prendere una decisione, magari pensando a colorazioni più delicate e pastello (non tutti i bagni colorati devono essere sgargianti!), oppure selezionando tra le proprie tonalità preferite i cosiddetti “colori intramontabili” (come ad esempio il rosso), per realizzare un bagno colorato che non passi mai di moda.

Dal punto di vista della manutenzione, non ci sono grosse differenze tra sanitari colorati e bianchi. Un detergente apposito per il bagno, in spray o crema, garantirà una pulizia perfetta al tuo bagno colorato. Se utilizzi dei prodotti ad azione anticalcare, presta particolare attenzione ad alcuni dettagli dei tuoi nuovi sanitari colorati: le cerniere in metallo, come quelle del copri water bagno, rischiano di rovinarsi se il tempo di posa è troppo elevato. Un’ultima osservazione verte sull’aspetto economico. Sanitari bagno e prezzi più alti viaggiano spesso di pari passo, se parliamo dei modelli colorati. Un esperto potrà aiutarti a scegliere i prodotti giusti per realizzare il bagno colorato che desideri in base ai tuoi gusti, al tuo ambiente e al tuo budget.

Ma adesso caliamoci nel vivo di questo articolo dedicato a lavandini, bidet, docce e water bagno colorati per lasciarti scoprire tutte le idee di colori, stili e combinazioni che abbiamo selezionato per te!