Imu e Tari 2021: Tutto quello che c'è da Sapere

Dal 2021 per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è prevista una riduzione IMU del 50% applicabile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per ottenere la qualificazione di immobile inagibile o disabitato è necessario presentare una perizia. Nel caso in cui non si volesse attendere la delibera comunale per la dichiarazione, si potrà presentare un'auto dichiarazione sostitutiva che dovrà poi essere validata da un perito.