Alla ricerca di soluzioni di design per il mobile TV? Anche se le modalità con cui si guarda la televisione sono cambiate nel tempo, e in particolare nell'ultimo anno si siano imposte su larga scala abitudini relativamente nuove, come l'utilizzo di piattaforme digitali e lo streaming di serie TV e film, e la presenza dei dispositivi digitali abbia diversificato le modalità della visione, il mobile porta TV rimane una presenza familiare di fronte al divano in spazi come il soggiorno e il salotto. Le televisioni sono sempre più piatte e gli schermi qualitativamente sempre più avanzati, ma un mobile porta TV di design e una parete attrezzata rimangono le vie più utilizzate per arredare gli ambienti dedicati alla visione. L'eleganza degli schermi TV di ultima generazione contribuisce a orientare le scelte di interior designer e decoratori d'interni, perché sono degli oggetti di design piacevoli da esporre e da combinare con mobili TV di design appositamente creati, oppure in combinazioni con moduli studiati per rendere la fruizione ancora più accessibile e piacevole, contribuendo allo stesso modo alla definizione del progetto di interior dello spazio nel suo complesso. Ma, per capire quale sia il mobile porta TV di design più adatto al soggiorno, al salotto o alla camera da letto della casa, non ci resta che andare a conoscere più da vicino le 15 ottime soluzioni di design per il mobile porta TV raccolte in questo Libro delle Idee. Seguiteci.