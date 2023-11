Come si fa a migliorare l'isolamento termico della casa? Dal tetto di casa al cappotto termico, in questo articolo vedremo come sia possibile migliorare l'isolamento termico della casa e quindi come rendere più efficiente la casa riducendo i consumi necessari dovuti al riscaldamento e al raffreddamento, riducendo sia le emissioni che le spese. Partiremo proprio dal tetto di casa, perché dal tetto di casa di disperde una buona parte dell'energia utile a riscaldare la casa. E d'estate è dal tetto che passa il surriscaldamento della casa. Altro elemento fondamentale per migliorare l'isolamento termico è il cosiddetto cappotto termico esterno, un sistema di isolamento che permette di intervenire per ridurre i ponti termici, cioè le aree di maggiore densità di flusso termico, come per esempio le giunture delle pareti, dove confluiscono i materiali diversi che compongono diversi elementi architettonici. L'isolamento a cappotto termico della casa può essere anche interno oltre che esterno: per il cappotto esterno è possibile usare pannelli isolanti di spessori maggiori rispetto a quelli interni. In questo Libro delle Idee, quindi, vedremo come l'isolamento del tetto e il cappotto termico permettono di rendere più efficiente la casa e di migliorare l'isolamento termico in maniera sostanziale, con benefici sia per la vivibilità della casa che per l'ambiente, con anche un risparmio consistente nel lungo periodo.