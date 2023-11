Color Antracite: 20 Sfumature Vincenti per la Casa

Uno degli ambienti della casa in cui il colore antracite sta sicuramente meglio? Il bagno. Non solo il bagno, naturalmente, ma soprattutto il bagno, in particolar modo il bagno di piccole dimensioni. Il grigio antracite regala un senso di relax e profondità impareggiabile, soprattutto se abbinato a toni chiari come il bianco, che lo illumina e lo valorizza, e il nero, che al contrario contribuisce a scurire l’atmosfera rendendola più profonda.

Un’ottima idea è anche quella di combinare materiali molto diversi tra loro ma legati da un unico filo conduttore, ovvero lo stile prescelto d’arredo: in foto, un bagno caratterizzato dal rivestimento in listelli di gres effetto pietra, pavimento in gres effetto legno e una grande vasca incassata.