Al Posto Giusto: 15 Scarpiere Design a cui Non Puoi Rinunciare

Se in famiglia siete in tanti e tutti avete una grande passione per le scarpe, allora questa grande e generosa scarpiera fa proprio al caso tuo. Si tratta di un grande armadio, a tutto parete e alto fino al soffitto, con interni molto ampi, perfetti per racchiudere numerose paia di scarpe. Il colore nero è talmente elegante che puoi essere inserito in qualsiasi contesto, anche all'interno di un soggiorno. In questo caso, se si opta per metterlo nella sala living meglio capire come disporre al meglio i divani, gli spazi e il resto dell'arredo.