Una Perfetta Ristrutturazione tra Vecchio e Nuovo

L’impulso, il desiderio di ristrutturare i propri interni parte sempre un presupposto di base, ovvero quello che i nostri spazi non ci rappresentano più, non soddisfano il nostro desiderio di stile e non ci restituiscono sensazioni di confort e benessere. Ma come si può conciliare questa voglia di nuovo con la volontà di mantenere comunque alcuni elementi, in particolari arredi e complementi? Per rispondere a questa domanda, vi mostriamo il progetto ideato dall’architetto Alessandro Spano per una casa in Costa Smeralda, in cui nuovo e “vecchio” coesistono armoniosamente; i committenti hanno chiesto al progettista una ristrutturazione totale dell’abitazione, caratterizzata da spazi interni cupi, poco luminosi e con uno scarso rapporto con gli ambienti esterni, ma hanno anche espresso la volontà di mantenere l’arredamento esistente, di fattura artigianale e realizzati nel tipico stile locale sardo. L’architetto ha raccolto questa sfida progettuale e ha ideato una nuova distribuzione e riconfigurazione degli spazi, che ha completamente trasformato il volto di questa casa dall’enorme potenziale inespresso. Dopo gli anni di studio e specializzazione trascorsi a Milano presso il Politecnico, l’architetto Alessandro Spano è ritornato nella sua terra natia, dove ha insediato il suo studio professionale che da anni si occupa di progettazione di interni, esterni ed interior design curando ogni dettaglio affinché ogni lavoro commissionato diventi qualcosa di unico. Scopriamo insieme questo interessante e accattivante progetto di ristrutturazione nella splendida cornice del Golfo Aranci.