Arreda la Tua Casa con Stile: 15 Spunti che ti Faranno Amare il Colore Wengè

Lo avrai visto mille volte, sfogliando le pagine dei magazine specializzati in arredamento per la casa o anche in uno nostri articoli su Homify. E lo avrai, addirittura, scambiato per “semplice” marrone scuro. Beh, questo colore così particolare è il wengè ed è uno dei legni tra i più utilizzati nella realizzazione di mobili di design o per parquet di legno eleganti e sofisticati.

Se fino ad oggi hai associato il wengè ad un marrone scuro, non ci sei andato molto lontano, perché si tratta proprio di un legno scuro, originario dell'Africa equatoriale occidentale, che spesso vira verso tonalità quasi nere.

Ma come si abbina il colore wengè? Quali colori devono essere scelti per le pareti o i tessuti? In quale stanza è meglio preferirlo? In questo articolo ci occuperemo proprio di questo e andremo a vedere come il wengè può essere il protagonista di molti ambienti della casa.