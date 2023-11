15 Suggerimenti per trovare l'armadio ideale per la cameretta dei vostri bambini

La scelta dell'armadio per la stanza dei bambini non sempre è facile, dipende sempre dalle dimensioni e dallo stile della stanza. Ma che sia grande o piccolo è sicuramente un elemento imprescindibile. Nel caso dei bambini si può giocare con i colori e le fantasie ed anche con le strutture a ponte che magari per noi adulti sono poco confortevoli. Inoltre ricordiamo che nelle stanze dei più piccoli, bisogna sempre avere anche uno spazio per riporre i giocattoli e i libri, oltre che al guardaroba, quindi si tende ad abbinare agli armadi sempre degli scaffali o dei cassetti aggiuntivi. C'è chi opta per un letto salvaspazio con cassettoni integrati, chi sceglie un armadio classico, chi preferisce delle cassettiere e chi addirittura crea una cabina armadio o armadi su misura. In questo articolo vedremo 15 diverse idee per l'armadio perfetto e adatto alle vostre esigenze, sia delle soluzioni per ottimizzare gli spazi, sia soluzioni per utilizzare grandi spazi.