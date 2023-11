21 Interpretazioni Strepitose del Color Crema per l’Arredamento

Una tonalità romantica e delicata, molto simile al bianco ma dalle sfumature più vicine al beige e ai toni ecru: di cosa parliamo? Naturalmente, del colore crema! Davvero irresistibile e spontaneo, rappresenta una perfetta scelta per chi vuole arredare in modo semplice ma anche raffinatissimo la propria casa.

Come valorizzare una tonalità tanto limpida e genuina, mettendo in risalto la sua bellezza ed esclusività? In questo Libro delle Idee parleremo del crema colore, ral 9001, nella sua sfumatura del crema gialla oppure della tonalità più vicina al bianco.

Scopriremo ben 21 progetti d’arredamento seguiti da architetti e interior designer italiani, che hanno scelto il colore crema in qualità di nuance predominante, o hanno comunque utilizzato mobili e finiture in questo splendido colore per rendere la casa più accogliente e strepitosa. Vediamo le idee più alla moda e di tendenza, per poter trovare l’ispirazione giusta per la tua casa.