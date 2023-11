Alla ricerca di una libreria per bambini che sia funzionale e divertente? Le scelte che riguardano la stanza di bambine e bambini e poi di ragazze e ragazzi, spesso sfuggono alla logica che informa quelle che riguardano gli altri ambienti della casa. In particolare nel caso dei più piccoli, le scelte non possono prescindere dal gioco, attività principale dei bambini e che necessita di spazi adeguati. Il che non significa necessariamente che i mobili per queste stanze, come appunto la libreria pere bambini, debbano rinunciare all'aspetto della funzionalità, al contrario: una libreria per bambini di qualità non può prescindere dall'essere progettata con cura, in base alle esigenze dei bambini: altezza, accessibilità e sicurezza sono tre aspetti che gli interior designer devono tenere presenti con assoluta attenzione sia nel caso delle librerie, che di ogni altro complemento di arredo che andrà a comporre la stanza dei più piccoli. Il colore è un altro aspetto molto importante, per quanto spesso si fraintenda la necessità di rendere vivace e colorata la stanza, perché sia divertente, con un uso casuale del colore. L'uso del colore deve essere pianificato, anche se è giusto non essere parsimoniosi ed è meglio osare, specialmente nel caso delle pareti, per le quali si può scegliere anche di colorare solo delle porzioni, con motivi geometrici e decorazioni. Come nelle camere da letto degli adulti, anche in quelle dei bambini meglio puntare su tonalità tenui che non su cromie acide. Per vivacizzare è meglio puntare su colori fluo in aree limitate. E anche per i complementi di arredo, come la libreria per bambini, il bianco e i materiali naturali rimangono le scelte migliori: a portare note vivaci penseranno in ogni caso i giochi. Per capire quale libreria per bambini scegliere non ci resta che andare a conoscere 16 soluzioni funzionali e divertenti. Seguiteci.