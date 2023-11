5 Incredibili Cucine su Misura dal Design Moderno

Che voi siate degli chef provetti o dei clienti affezionati del food delivery, siamo certi che non sapete resistere al fascino di una cucina di design! Centro nevralgico e cuore pulsante di ogni appartamento, la cucina è molto più di un ambiente funzionale di “servizio”, è un luogo che per sua natura favorisce l’incontro, l’aggregazione e trasmette quella piacevole sensazione di calore familiare; curarne la progettazione e lo stile è quindi un vero e proprio imperativo! In questo Libro delle idee vi proponiamo 5 splendide cucine ideate e prodotte dall’azienda italiana TopArredi, che da anni è leader nella progettazione e realizzazione di arredi per interni sia nell’ambito residenziale che nel contract grazie a un team di esperti interior designer e architetti che guidano i clienti con un occhio sempre attento agli aspetti ergonomici, economici e di stile. Tutte le cucine di TopArredi sono 100% Made in Italy, sono realizzate con i migliori materiali in commercio per garantire un prodotto di alta qualità; proprio per assecondare le esigenze e le abitudini di ciascuno, l’azienda propone un’innumerevole varietà di configurazioni, completamente personalizzabili nei materiali, nelle finiture e nelle attrezzature accessorie. Design moderno e solida qualità garantita sono le principali caratteristiche di queste cucine progettate e create su misura, scopriamole insieme!