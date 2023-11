Alla ricerca di una sedia inconsueta, che sappia arredare gli ambienti con una forma diversa da quelle solite? La sedia sospesa e la sedia dondolo, come vedremo in questo Libro delle Idee, si allontanano naturalmente dalla sedia standard. Nel caso delle sedia sospesa mancano le gambe, tradizionali sostegni della seduta, sostituite da sistemi che permettono di appendere la sedia al soffitto. Nel caso della sedia a dondolo, le gambe tradizionali sono sostituite da una base fatta con due archi che consentono il movimento ondulatorio alla sedia. La leggenda vuole che sia stata inventata dallo scienziato e sesto presidente degli Stati Uniti Benjamin Franklin, più prosaicamente comparvero nella prima metà del Settecento in Inghilterra come sedie da giardino, la cui produzione arrivò al suo picco nell'Ottocento negli Stati Uniti con dei modelli in vimini. La sedia sospesa e la sedia a dondolo sono quindi delle alternative ai classici modelli di sedie, capaci di caratterizzare proprio attraverso l'unicità del loro design gli ambienti della casa, come la camera da letto o il soggiorno, in cui interior designer e architetti decidono di inserirle. In particolare la sedia sospesa introduce un momento di pausa nello sviluppo dell'arredamento, come si trattasse di una sorta di isola per il relax. E al relax rimanda anche la sedia a dondolo con il suo movimento ondulatorio che favorisce il rilassamento, il riposo, la lettura e il sonno. Per capire meglio quale tra la sedia sospesa e la sedia a dondolo possa essere la scelta migliore per i vostri interni, non ci resta che andare a vedere le 16 sedie inconsuete capaci di arredare gli ambienti della casa con le loro forme originali. Seguiteci.