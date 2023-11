Fiorite, in Mattoni o Sempreverdi: 15 Idee per una Bordura Aiuola con i Fiocchi

Che tu abbia un grande o un piccolo giardino non importa: le bordure sono sempre bellissime e rendono uno spazio esterno davvero unico e meraviglioso. Innanzitutto, cerchiamo di capire insieme cosa si intende con bordura. Si tratta di un termine utilizzati nel mondo del giardinaggio per indicare un perimetro di bordi di aiuole e giardini con diversi elementi che possono essere di mattoni, pietra, legno, cemento ma anche realizzata con gli stessi fiori e le piante sempreverde. Un modo per delimitare certe aree, dare ordine al giardino e offrire uno spettacolo colorato.

Ora che siamo in piena primavera è il periodo giusto per mettersi al lavoro e creare delle stupende bordure per aiuole. Sei indeciso su come farle? Se preferire fiori o altri materiali? Nessun problema, in questo articolo ti faremo vedere diverse idee da cui trarre spunto per rendere deliziosa la tua area verde.