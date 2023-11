15 Idee per trovare il divano salva spazio che fa per voi: a due posti, piccolo, rotondo e ad angolo.

Chi dice relax, dice divano e oggigiorno tutti noi abbiamo bisogno in casa di un angolo, grande o piccolo che sia, in cui ritrovare la pace, rilassarci o passare un momento di convivialità. Infatti, nessuno vuole sacrificare il divano, nemmeno in spazi ridotti, che si tratti di un monolocale, di uno studio o di una mansarda, l'importante è trovare il modo per ottimizzare lo spazio, affidandosi al proprio istinto o all'occhio di un esperto interior designer. Fortunatamente da questa esigenza nascono dei divani fatti su misura per ogni necessità, piccoli e in grado di inserirsi negli angoli più angusti. Generalmente se si ha poco spazio si tende a scegliere un divano a due posti, magari corredato da un pouf o da una poltrona, altrimenti esiste la soluzione del divano ad angolo. In questo articolo avremo modo di vedere 15 divani salva spazio adatti a dei soggiorni di media grandezza o a degli open space che devono conciliare in un unico spazio tutta la zona giorno. Vedremo delle simpatiche idee per chi vuole osare con il colore e perché no anche con le forme del divano.