15 curiose idee per rivestire il tuo bagno

In questa sala da bagno molto dark, con carattere troviamo le sfumature del color tortora e del grigio con sanitari e rubinetti in nero. Le piastrelle del bagno sono in un tortora intenso che crea un effetto molto particolare e moderno. Un rivestimento del bagno non per tutti, in quanto lontano da una scelta di piastrelle in bagno beige molto chiare. Un bagno in beige e tortora si adatta ad una casa in stile shabby chic, country, etnica in abbinamento alle molteplici varianti del legno come il rovere, noce, frassino e altri.