Stile Dark per Tutti i Gusti in 15 Idee

Stile gothic per tuffarsi subito nelle atmosfere di un passato perduto! Molto spesso, infatti, lo stile gothic è collegato a reminiscenze antiche, grazie anche alla sua particolare fioritura nel periodo medievale in Europa. Hai presente le grandi cattedrali, come per esempio in Francia, o in Inghilterra, o financo in Germania? Ecco: esempi migliori di gotico non si possono proprio trovare! Perché allora non cercare di riportare un po' di quel sapore anche in casa tua, attraverso per esempio una soluzione architettonica con campata e travi a vista?