15 utili idee per ristrutturare il bagno

Un piatto doccia a filo pavimento può non avere la piletta per doccia che è invece sostituita dalla canalina filtrante, come in questa foto. Le canaline filtranti si trovano nei più disparati materiali e in una gamma di prezzi molto ampia. Come puoi notare la canalina non è centrale, non ruba spazio e non intralcia. Sicuramente già ti stai ponendo domande sulla manutenzione… Intanto qui puoi trovare esperti idraulici affidabili. Lo scarico della doccia a pavimento deve essere pulito regolarmente per evitare noie e danni. Ci sono dei sistemi di scarico autopulenti, tuttavia non affidabili al 100%. Con una canalina o piletta per doccia smontabile sarai più al sicuro ed evita anche prodotti chimici troppo invasivi soprattutto se hai materiale in plastica.