Armadio Lavanderia: 15 Irresistibili Idee da Copiare

Prima di acquistare il tuo nuovo armadio per lavanderia prova a pensare di quanto spazio avrai realmente bisogno e come ottimizzare al massimo questo spazio. Solitamente, per respirare la stanza ed avere un'area in cui appendere maglie e vestiti, puoi optare una soluzione che mixi i mobiletti all'armadio per lavanderia. In questo modo avrai metà parete con l'ampio e alto armadio, mentre l'altra metà potrà essere dedicata a una zona accessoriata in cui inserire, come in questo progetto, un ampio lavabo, delle mensole e dei cassetti su ruote porta panni.