Quando il moderno si fonde con il classico.. è magia !

Il progetto che stiamo per presentarvi simboleggia il magico incontro tra due mondi tanto diversi eppure tanto affini.. così tanto da essere in grado di ricreare atmosfere eleganti e raffinate, quasi magiche, fuori dal tempo e dallo spazio, per un bellezza eterna e senza tempo in grado di incantare chiunque se ne imbatta. Ci troviamo nel dodicesimo quartiere di Roma, il Gianicolense, comunemente chiamato Monteverde. L’appartamento in questione si trova in un complesso risalente alla fine degli anni ‘60, e proprio per questo era caratterizzato dall’impostazione tipica delle case dell’epoca, dove la zona giorno e quella notte erano nettamente divise, e dove lunghi corridoi dettavano gli spazi insieme a grandi ambienti di servizio.

Un’audace ristrutturazione però ha fatto si che tutto questo non vi sia quasi più. Il progetto è opera degli esperti dello studio di architettura Anomia, e questo è il risultato: