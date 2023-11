Guida alla scelta del miglior top cucina in 15 punti

Il top cucina o il piano di lavoro è uno degli elementi più importanti da prendere in considerazione quando si decide di ristrutturare o rinnovare la propria cucina. E un elemento fondamentale perché verrà sempre utilizzato, sollecitato e maneggiato… Possiamo dire che è la parte più a rischio logoramento. Proprio per questo motivo la scelta del perfetto top cucina è un passo fondamentale e non da sottovalutare. Al giorno d'oggi, entra in gioco la tecnologia anche in questo campo ed è proprio di questo che vogliamo parlarvi. Una cucina componibile con il top in dekton è la scelta più all'avanguardia che potrete fare. Se non ne avete mai sentito parlare non temete, in questo articolo vi daremo tutte le informazioni necessarie per scegliere consapevolmente il materiale del vostro piano di lavoro.

L'estetica gioca un ruolo fondamentale nella scelta essendo il top un elemento sempre a vista . Bisogna tenere in conto che molti agenti corrosivi abitano le nostre cucine costantemente, per esempio l'aceto e il sale. Ecco che entra in gioco il dekton, con la sua resistenza a graffi, macchie, agenti corrosivi e tanto altro…

Continua a leggere per scoprire nel dettaglio le caratteristiche di questo materiale!