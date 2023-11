Mobili anni 50: 15 spunti per rievocare il fascino del passato

Mobili anni 50: unione tra funzionalità e stile. Difficile restare immuni al fascino dell’arredamento vintage di questa epoca. Uno stile lineare, l’impiego di materiali innovativi rispetto al periodo, un design inconfondibile: moltissimi mobili vintage di quel periodo continuano ad essere al giorno d’oggi delle vere e proprie icone di stile. Ma quali sono gli elementi che rendono inconfondibili i mobili anni 50?

Ottimismo, voglia di rinascita, modernità: questi punti cardine si rispecchiano nell’impiego di colori originali (come giallo, verde salvia, rosso o carta da zucchero), linee morbide e pulite (basti pensare alle poltrone dell’epoca, tuttora simbolo del modernariato), soprattutto quando si parla di arredamento vintage anni 50 di stile americano. Gli elettrodomestici fanno prepotentemente ingresso nelle case, diventando immediatamente oggetti di design: chi non ha ben presente il noto frigorifero Smeg? Allo stesso tempo, nei mobili anni 50 continua ad essere protagonista il legno: sedie dalle gambe affusolate, madie, comodini e cassettiere… Anche questi pezzi di arredamento vintage sono caratterizzati da un design semplice e votato alla funzionalità, ma non per questo banale.

Quale collocazione trovano oggi i mobili anni 50? Le possibilità per inserire all’interno della propria abitazione un pezzo di arredamento vintage sono moltissime. I veri e propri amanti del periodo storico preferiscono ricreare in tutto e per tutto le atmosfere di quell’epoca, visitando mercatini o rivenditori specializzati nella vendita mobili usati per trovare i desiderati pezzi di modernariato. In molti scelgono invece di inserire alcuni mobili vintage anni 50 all’interno di un arredamento più moderno: l’unione di più stili dà vita a un risultato finale originale, valorizzando le caratteristiche dei singoli componenti. I mobili vintage possono poi essere restaurati, o utilizzati come fonte di ispirazione per creare nuovi pezzi di arredamento, in cui si fondono vintage e modernità. Vediamo insieme un po’ di spunti in questo articolo!