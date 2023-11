26 Esempi Vincenti di Arredo e Finiture in Rosso Borgogna

Come dicevamo, uno dei modi che suggeriamo per abbinare il giusto rivestimento a una finitura in rosso borgogna è prediligere sempre il legno. Questo materiale, vivido e naturale, regala un’anima romantica al rosso borgogna. Come vediamo da questa foto, la parete in borgogna colore si armonizza perfettamente e acquisisce carattere grazie al parquet a pavimento.