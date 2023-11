Il progetto per l'illuminazione di Palazzo Doria D'Angri, storico edificio tra i più importanti di Napoli restaurato per diventare la nuova sede aziendale di Antica Sartoria Positano, ha impegnato i tecnici e gli artigiani di Multiforme Lighting per più di due anni in un intervento che ha visto la realizzazione di lampadari classici in vetro soffiato di Murano e in stile Rezzonico. Multiforme Lighting si è occupata della progettazione, produzione e installazione dei grandi lampadari artistici in vetro di Murano in due interi piani dell'edificio vanvitelliano recuperato e ristrutturato per diventare diventare al moderna sede dell'azienda partenopea. Multiforme Lighting ha contribuito all'intervento con i suoi grandi lampadari classici, realizzati con una miscela di vetro creata appositamente per richiamare il vetro dei lampadari prodotti dalle manifatture tardo-settecentesche. In termini cromatici, sono state selezionate tonalità che potessero combinarsi in maniera perfetta con quelle degli articolati apparati decorativi che rivestono le superfici degli interni dell'edificio. La trama unica del cristallo veneziano, costituita da un baloton leggermente bullicante, si va a mescolare con la foglia oro e le tinte minerali, in modo da create un effetto di notevole fascino. All'interno delle sale ai grandi lampadari Ca' Rezzonico a piano multiplo si alternano lampadari ovali detti a barachetta , e ancora lampadari a gabbia, sempre nel tipico stile veneziano. Oltre alle sale principali, anche gli spazi accessori come i bagni e i corridoi sono stati arricchiti con lampadari artistici creati da Multiforme Lighting appositamente per questo progetto, e capaci di riscaldare e rendere accoglienti gli ambienti. Non ci resta che andare a scoprire nel dettaglio l'intero progetto per l'illuminazione di Palazzo Doria D'Angri: seguiteci.