Cuscini da Pavimento, 15 Idee per Scaldare (e Colorare) Ogni Ambiente

I cuscini sono fondamentali in una stanza? Considera che non c'è una risposta migliore di un'altra, ma i vantaggi di averli sono moltissimi. Scaldano e colorano l'ambiente e possono essere utilizzati, soprattutto in case giovani, come comode sedute da aggiungere al soggiorno, semplicemnte posizionandoli a terra. Inoltre ci sono sono dei pouf che assomigliano a cuscini e che possono essere aggiunti in ogni stanza ed utilizzati anche come tavolini. Insomma tanti usi da valutare, in base alle proprie esigenze.