Decorazioni Parete: 10 Idee per Rendere Creativa la Tua Casa

Utilizzare degli adesivi murali per decorare la parete di stanza può essere un'idea perfetta per cambiare “faccia” ad una stanza ogni volta che lo si vuole fare. Gli adesivi per le pareti, infatti, possono essere utilizzati su diversi materiali e durano, come appena messi, circa 5 anni per i prodotti in bianco e nero, 3 anni per i colorati e circa 2 anni se si utilizzano materiali metallici. In questo modo si può sempre cambiare look ad uno spazio, come in questo bagno, e renderlo più elegante o divertente.