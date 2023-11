A volte serve davvero poco per caratterizzare un intero ambiente e sono gli arredi più piccoli a fare una grande differenza, e possono farla in molti modi. Il tavolino da salotto moderno è un esempio che dimostra perfettamente come interior designer e architetti possano partire anche da un piccolo complemento di arredo per costruire uno spazio. All'interno del microcosmo della casa quindi il tavolino da salotto moderno può dare quel tocco in più all'arredamento o diventare il centro focale dell'organizzazione dello spazio. A orientare le scelte che gli interior designer devono fare, però, non ci sono solo le caratteristiche estetiche e formali dei tavolini da salotto da valutare, ma anche quelle funzionali: che sono essenzialmente quelle di fornire un piano di appoggio attorno a divani e poltrone. Da un punto di vista della composizione e dell'organizzazione spaziale il tavolino da salotto moderno si può trovare normalmente in due posizioni, quella frontale rispetto agli imbottiti, o una disposizione frontale in sequenza, con diversi tavolini organizzati in composizioni. Oppure di fianco rispetto alle sedute, posizione che in termini di spazio e di comfort è forse al più comune. Altri aspetti importanti per la scelta del tavolino da salotto moderno sono la forma, l'altezza e l'ampiezza del piano del tavolino da salotto, da selezionare con attenzione in base allo spazio e allo stile del resto dell'arredamento. Da un punto di vista estetico, poi, la scelta del tavolino da salotto permette di andare in diverse direzioni. Può introdurre materiali diversi da quelli presenti nel resto dell'arredamento, oppure confermarli in maniera coerente, introdurre note di colore a contrasto , oppure di armonizzazione dello spazio. In ogni caso, la scelta del tavolino da salotto moderno, come vedremo nelle 15 idee sorprendenti per arredare il salotto selezionate per queso Libro delle Idee, è molto importante per determinare il carattere e l'atmosfera dello spazio. Scopriamo insieme come.