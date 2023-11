Siete stanchi della classica cucina in legno massello, bianca o color legno? Una cucina blu potrebbe essere allora il vostro nuovo approdo: il blu è un colore perfetto per una ristrutturazione o per un reeloking perché le cucine blu rompono la monotonia con il colore. Così una cucina blu può anche diventare il punto di partenza per ripensare l'intero progetto degli interni. Una cucina blu, infatti, come il blu stesso, non passa mai di moda: il blu nelle sue varie gradazioni non presenta difficoltà di abbinamento, anzi offre sempre nuovi spunti a interior designer e decoratori d'interni per esplorare combinazioni interessanti. Gli accostamenti che possono animare una cucina blu nelle sue varie gradazioni, come una cucina blu petrolio, possono essere quelli con le tinte cosiddette matt, cioè le finiture opache di blu, che possono essere introdotte su penisole, sgabelli, pensili, magari in associazione anche con finiture e materiali come granito e pietra. Una cucina blu può quindi puntare su cromie vivaci che rendono l'ambiente allegro e accogliente, oppure su gradazioni meno vibranti, più compatte e rilassanti, per rivestire le pareti delle cucine con note avvolgenti che contribuiscono a rendere la cucina quello spazio multifunzionale che tradizionalmente vede le aree conviviali e quelle operative dedicate alla preparazione dei cibi convivere in ambienti coesi e organizzati, con complementi di arredo che devono unire stile, funzionalità e resistenza alle sollecitazioni continue. La cucina blu, come vedremo nei 15 esempi di cucine blu raccolte in questo Libro delle Idee, rompe la monotonia con il colore. Scopriamo insieme come.