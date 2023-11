Colore terra di Siena, rustico ma non solo: 11 spunti

Alzi la mano chi ama il colore terra di Siena: definirlo una sfumatura di marrone non gli rende certo giustizia. Occorre innanzitutto fare una distinzione tra le due “terre di Siena” esistenti: stiamo parlando del colore terra di Siena naturale e del colore terra di Siena bruciata. Entrambi appartenenti alla famiglia dei bruni, il primo è una tonalità più chiara, che si avvicina all’ocra e all’arancione, pur mantenendosi meno esuberante delle varianti più accese di quest’ultimo, prestandosi dunque ad essere utilizzato anche in contesti più tradizionali. Il terra di Siena bruciata, colore che invece si avvicina molto di più al marrone, è decisamente più scuro. Entrambe le terre di Siena sono molto utilizzate nell’arredamento perché contribuiscono in modo particolarmente efficace a creare atmosfere rustiche, calde, che sanno di casa.

Sapevi come mai il colore terra di Siena si chiama così? Originariamente questa particolare tinta veniva realizzata con un tipo specifico di terra, estratta da una cava nella località Bagnoli di Arcidosso, nelle vicinanze del monte Amiata, all’epoca inclusa nei territori appartenenti alla città di Siena. La cava ha cessato la sua attività nel 1950 e attualmente per ricreare queste tonalità le tinte marroni vengono addizionate con degli ossidi di ferro. Il nome però è rimasto e tutt’ora questi due toni del marrone sono noti come: colore terra di Siena e colore terra di Siena bruciata.

Qual è il ruolo delle terre di Siena nell’arredamento? Sicuramente entrambi i colori si prestano molto ad essere utilizzati per ricreare atmosfere rustiche, come quelle di una casa in campagna. Grande protagonista il pavimento in cotto che assume questa tonalità: in questo articolo ne vedremo molte varianti. Il terra di Siena, colore più chiaro, può essere usato anche per imbiancare muri interni ed esterni. Non mancheranno spunti per chi desidera trovare un posto nella sua casa a componenti d’arredo colore terra di Siena.