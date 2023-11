15 idee per creare l’angolo di lettura in casa perfetto per te

Ritagliarsi all’interno della propria abitazione un angolo lettura, uno spazio comodo e tranquillo dove godersi i propri libri preferiti: un sogno? Qualcuno potrebbe obiettare che non è necessario uno spazio specifico per immergersi nella lettura e che un appassionato divoratore di libri legge anche in piedi sull’autobus. Perché un posto qualsiasi della casa, come il letto o il divano davanti alla televisione non dovrebbero andare bene lo stesso? L’angolo lettura non è una necessità, ma una coccola per il lettore: un luogo da lui scelto e preparato con cura per favorire il rilassamento e la concentrazione necessari ad isolarsi dal mondo… almeno per qualche pagina.

È per questo che l’angolo lettura non può avere un aspetto e una disposizione universali, ma rispecchia invece il carattere e il gusto di ciascuna persona, forse anche di più del resto dell’arredamento della casa. Se pensi ad un angolo lettura, cosa immagini? Per alcuni potrebbe trattarsi di una poltrona da lettura, per altri un comodo divano sotto finestra. O ancora, una sedia a dondolo, un’amaca in balcone, una nicchia ricavata nel muro con morbidi cuscini (qui trovi qualche idea per non lasciare bianche le sue pareti!). Ovviamente la scelta sarà condizionata dallo spazio che ciascuno ha a disposizione: un angolo lettura in casa potrà essere collocato nella zona living, in camera da letto, ma vedremo anche qualche originale soluzione per crearne uno nei posti meno scontati. Non mancheranno le idee per creare un angolo lettura bambini che conquisti anche i più piccoli. Continua a leggere per trovare l’ispirazione giusta per te!