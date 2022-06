La seconda chance per un vecchio appartamento

Secondo i nostri esperti non c'era bisogno di uno stravolgimento totale, bensì di un’accurata ristrutturazione che fosse in grado di trasformare il cupo appartamento in una moderna casa dei sogni. Non sono infatti state rimosse le pareti, le tubature sono rimaste al loro posto e le finestre non sono state allargate. Solo i pavimenti sono stati sostituiti in virtù di un atmosfera più confortevole, accogliente e moderna. Vediamo cosa è stato fatto…