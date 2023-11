Vi piace il verde, ma anche le tonalità nordiche, calme, rilassanti ed eleganti? La risposta potrebbe essere il verde muschio, una gradazione di verde che tende leggermente al grigio e richiama atmosfere le atmosfere rilassate dei toni nordici. Il verde, come sappiamo, è formato dalla combinazione di blu e giallo: è l'equilibrio tra questi due colori a creare la gradazione della tonalità di grigio. Nel caso del verde muschio a prevalere è proprio il blu, la tonalità fredda per eccellenza, che riporta il verde muschio tra le cromie delicate e pastose, che richiamano atmosfere invernali, ma che si prestano anche ai contrasti con colori caldi. Il verde muschio può essere però utilizzato dai interior designer e decoratori d'interni come colore ponte, e cioè come tonalità di collegamento, perché capace di creare un dialogo equilibrato con tonalità tenui e colori neutri in ambienti come il soggiorno o il bagno. Le palette pastello sono quelle ideali per un colore che richiama i colori del bosco e i cromatismi dell'inverno, vicini a quelli del verde salvia, ma anche del grigio perla e del blu. Il color verde muschio è un colore sofisticato e ricco: scopriamolo insieme andando a conoscere le 15 idee per dare un tocco di colore elegante alla casa raccolte in questo Libro delle Idee. Seguiteci.