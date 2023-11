Installazioni Artistiche Urbane, Spiegate in 10 Esempi

Le installazioni artistiche ti sembrano un mistero insondabile? Non ti preoccupare, è solo un'impressione! O meglio: di sicuro l'arte non è, in generale, facile da comprendere. Allo stesso tempo, però, ci sono molti aspetti pratici delle installazioni, come per esempio le installazioni artistiche urbane, che sono in realtà riconducibili a caratteristiche particolari dei luoghi e dei contesti in cui si vanno a inserire. Per comprenderle meglio, allora, prenderemo 10 esempi di installazione, dissezionandoli uno alla volta. In questo modo, vedrai che il mondo delle composizioni artistiche ti risulterà subito più chiaro! E chissà che, alla fine, non venga anche a te voglia di metterti a sperimentare con le varie tecniche dell'arte… mai dire mai! Inoltre, questo libro delle idee vuole darti delle ispirazioni che possano funzionare anche quando replicate su piccola scala in casa propria. Fidati, basta avere la giusta dose di creatività! Partiamo?