Color amaranto: 11 spunti per utilizzare questa tinta particolare

Il color amaranto appartiene alla famiglia dei rossi: la sua tonalità si avvicina a quella del rosso cremisi, dello scarlatto e del color granata. Il suo nome deriva dall’amaranto, una pianta originaria del Messico e considerata sacra fin dall’antichità. I fiori di questa specie, delle infiorescenze la cui forma ricorda quella di una spiga, sono infatti caratterizzati da una particolare tinta rosso cupo. È stato l’amaranto colore a prendere il nome dalla pianta, e non viceversa. Il rosso amaranto è apprezzato a livello estetico da molto tempo: già nel ‘600 la pianta veniva utilizzata per adornare gli abiti delle persone. Il color amaranto attualmente viene utilizzato nell’arredamento nei modi più disparati: come tinta sui muri (sotto forma di vernice o di carta da parati), negli infissi, ma anche nei mobili e in altri complementi di arredo.

Grazie alla sua particolarità, il color amaranto gode di moltissimi estimatori e se ben abbinato può contribuire a creare ambienti particolarissimi e raffinati (sei alla ricerca di ispirazione per rendere il tuo ambiente davvero unico usando dei toni inusuali? Oltre all’amaranto, hai pensato al colore carta da zucchero?). Allo stesso tempo, delle scelte sbagliate espongono al rischio di dare alla propria casa un tocco eccessivamente cupo e opprimente. Quali sono dunque i segreti per valorizzare questo colore all’interno del proprio arredamento, senza finire per trasformare la propria abitazione nel pianeta amaranto? Nelle prossime righe vedremo insieme quali sono le combinazioni vincenti, gli stili che più si prestano all’uso dell’amaranto e le migliori idee per inserire questa particolare tinta nella propria casa nelle forme più disparate.