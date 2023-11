Illuminare il bagno: 10 fantastiche idee tra faretti e led

Al posto delle classiche e tradizionali lampade al soffitto, lampadari eccentrici, il faretto per il bagno è discreto e svolge senza problemi il suo compito! Un tocco semplice e minimal per l'illuminazione del bagno. Se vuoi ancora avere consigli per creare o rinnovare il tuo bagno in stile moderno non hai che da leggere le nostre guide. In questa foto trovi un esempio di faretti per bagno sporgenti sullo specchio in un design interessante per un ambiente in cui il legno è una presenza importante. I faretti per lo specchio del bagno, in questo caso, illuminano anche il resto dell'ambiente senza un effetto aggressivo.