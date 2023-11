Fiori di Aprile: 10 Fiori che Sbocciano in Questo Mese

Proprio come geranio, anche la calla è un fiore che sarebbe preferibile piantare proprio nel mese di aprile.

La sua cura non è del tutto immediata. Basta pensare che le nuove piante, nate dalla germinazione dei semi, non portano nessun fiore per i primi tre anni dalla loro avvio, offrendo ai proprietari soltanto foglie grandi e vistose.

Bisognerà avere tanta pazienza attendere il quarto anno affinché spuntino i primi delicati e timidi fiori bianchi.

Simbolo di purezza e caratterizzata da un profilo di grande eleganza, la calla è un fiore particolarmente apprezzato per gli interni a cui si voglia dare un tocco di raffinatezza.