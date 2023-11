Tutto sulle vasche da bagno con doccia integrata: 12 soluzioni ideali.

Se il connubio vasca e doccia non vi serve per ottimizzare gli spazi, ma solo per avere un bagno full optional, allora sbizzarritevi come in foto. Degli scalini in mosaico fanno da entrata alla zona vasca con doccia integrata. La vasca in muratura è dotata sia di un braccio mobile che di uno fisso in alto a destra. Un soffione con gancio ad arco e plafoniera rettangolare, dalla quale il grande getto d'acqua esce con vigore. Nel complesso si crea una vera e propria zona relax nel bagno di casa vostra.